Traffico Roma del 04-08-2024 ore 17 | 30

(Di domenica 4 agosto 2024) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare brevi rallentamenti in carreggiata esterna tra Pontina e Laurentina kg e poi sullaFiumicino in entrata sul Raccordo Anulare rallentamenti e code sulla via Aurelia tra Malagrotta il raccordo fine poi sulla Pontina versocentro altezza Castelno in città disagi alincidente in Piazza della Radio altezza Viale Marconi per il trasporto pubblico sulla metro ha le stazioni in Spagna Ottaviano San Pietro sono chiuse per lavori di ristrutturazione i treni tra Positano senza fermare per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto come sempre Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità