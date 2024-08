Torna il Rock Contest Occasione per i talenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Sono aperte le iscrizioni per il2024 di Controradio, il concorso nazionale aperto a tutti i generi musicali e che si rivolge ad artisti under 35 liberi da vincoli discografici e/o editoriali. Fino al 23 settembre sarà possibile iscriversi sul sito www..it per provare ad aggiudicarsi uno dei numerosi premi messi in palio dall’organizzazione, finanziamenti per un controvalore complessivo di circa 15.000 euro che potranno essere utilizzati per la registrazione di brani in studio, realizzazione di videoclip, promozione, stampa di supporti fisici, shooting fotografici, organizzazione di tour. Non solo, perché il concorso rappresenta un’opportunità unica di visibilità.