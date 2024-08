Torino vicesindaco Ceres si appoggia a un palo e viene folgorato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024), comune della provincia di, è stato teatro di un grave incidente che ha coinvolto ilMauro Poma. L’uomo è rimastodopo essersito a undurante i preparativi per una manifestazione sportiva. Il soccorso e il trasporto in ospedale Subito dopo l’incidente, ilPoma è stato soccorso dai presenti e trasportato d’urgenza all’ospedale Molinette di. Le condizioni di salute di Poma sono attualmente monitorate dai medici, mentre le autorità competenti stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto. Intervento delle forze dell’ordine e indagini in corso Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spresal della Asl4.