The Social Home nel cast del reality anche un altro ex Vippone | ecco chi

(Di domenica 4 agosto 2024) Manca ormai sempre meno al via di The, il nuovoshow che andrà in onda esclusivamente via web e che vedrà al suo timone Alex Belli. L’ex attore di CentoVetrine, recentemente intervistato a SuperGuidaTv, ha dichiarato di essere entusiasta di mettersi in gioco in questa nuova veste lavorativa. All’interno deldi questo nuovo format web ci saranno sia personaggi ben noti al pubblico televisivo, sia personaggi del tutto sconosciuti. Tra i Vip già annunciati ricordiamo la coppia conosciuta a Temptation Island 10, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Mal’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, Gianluca Costantino. Ricordiamo che quest’ultimo infatti partecipò nell’edizione del 2021/2022, la stessa che vide protagonista assoluto proprio Belli. E adesso i due ex compagni di avventura si ritroveranno nuovamente proprio all’interno di The