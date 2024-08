Surf cancellate le semifinali maschili e femminili | nuovo programma fino alla finale tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Prosegue, quanto mai a singhiozzo, ildel(maschile e femminile) per quel che riguarda i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nel corso della notte italiana, infatti, dovevano disputarsi ledei due comparti, che avrebbero poi messo in discesa la strada verso la consegna delle medaglie. Le avverse condizioni meteo che si sono manifestate a Teahupo\’o, Tahiti, hanno reso inevitabile il rinvio di tutte le gare, per unche ora vedrà tutte le competizioni compresse in una sola giornata, quella di domani, lunedì 5 agosto. Cosa prevedrà ora ilcalendario? Alle ore 19.00 si partirà con le(il peruviano Alonso Correa contro il francese Kauli Vaast, quindi il brasiliano Gabriel Medina contro l’australiano Jac Robinson), quindi alle ore 20.