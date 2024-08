Sportelli comunali gli orari estivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Lo sportello dell’Urp di Comune e Provincia di Prato rimarrà chiuso dal domani e fino al 16 agosto. In questo periodo sarà possibile informarsi e contattare l’ufficio attraverso questi canali indiretti: e-mail ( [email protected] ), Comune ti scrivo sul sito web, Messenger della pagina Facebook del Comune di Prato e pagina web urp.po-net.prato.it. Il Comune ricorda inoltre le variazioni di servizi etematici di consulenza presso l’Urp in piazza del Comune, 9. Eccole. Sportello AncH’io sulla disabilità: il front office consulenze è sospeso da mercoledì 7 al 21 agosto. Lo Sportello riaprirà mercoledì 28 agosto. Sportello Orientamento legale e Sportello I Commercialisti per il cittadino: rimangono chiusi tutto agosto e riaprono a settembre, sempre solo su appuntamento.