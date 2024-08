Pinamonti può tornare d’attualità per l’Inter? Occhio a un segnale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024)è uno dei giocatori cresciuti nel vivaio delche, in caso di volontà di inserire un quinto attaccante, potrebbero far comodo anche in ottica liste. La sua posizione al Sassuolo è delicata: un fattore da tenere in considerazione. LA POSSIBILITÀ –deve valutare bene cosa fare in attacco. L’infortunio di Mehdi Taremi, unito ai dubbi su Marko Arnautovic, non lascia certezze in vista della nuova stagione. Forse è l’unico vero ruolo scoperto, anche più del famoso braccetto di sinistra. Anche perché nell’amichevole di venerdì contro il Pisa gli ectoplasmatici Joaquin Correa ed Eddie Salcedo hanno dimostrato di essere del tutto inadeguati alla causa.