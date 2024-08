Olimpiadi Parigi 2024 il medagliere aggiornato | l’Italia aumenta il bottino

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2024)continua a togliersi soddisfazioni alledie cambia ancora la classifica del. L’ultima giornata si è conclusa con tre medaglie per gli azzurri: il fioretto maschile a squadre si è portato a casa l’argento dopo il ko in finale contro il Giappone, il 29enne Paltrinieri si è confermato con un’altra medaglia d’argento nei 1500 sl e infine la medaglia d’oro della coppia Errani-Paolini nel doppio donne. Sul fronteoccupa ancora l’ottava posizione con 22 medaglie totali (7 ori, 10 argenti e 5 bronzi). La classifica è guidata dagli Stati Uniti, in bella compagna della Cina. Sul podio anche la Francia.