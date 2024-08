Olimpiadi Lin vince ma la pugile sconfitta fa segno come a dire io ho i cromosomi x quelli delle donne

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2024) Anche Lin Yu Ting, l’altraandroginaImane Khelif, deve fare i conti con polemiche alle. Oggi ha conquistato la semifinale battendo la bulgara Svetlana Staneva, unanimità da parte dei giudici che hanno decretato la vittoria della taiwanese ai punti. Il Telegraph però segnala la protesta della Staneva in un incontro che per alcuni aspetti non è stato tanto corretto. Lin Yu Ting in semifinale, protesta la Bulgaria Secondo quanto riporta il Telegraph: Mentre Lin si lanciava nella sua semifinale con la stessa facilità con cui Khelif aveva fatto la sera prima, l’avversaria bulgara Svetlana Staneva si è tolta i guanti, ha indicato se stessa e ha un doppio tocco con le dita a forma di X. Era un apparente riferimento ai suoifemminili e sembrava anche che stesse gridando “no, no” dopo il combattimento.