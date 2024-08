Nikita ora farà ballare Ibiza | Una vittoria per le donne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) La producer e dj reggianaVoguel fa parlare di sé e lo fa in grande stile: si è infatti classificata al primo posto al talent show Ladyj, il primo programma a livello nazionale italiano dedicato esclusivamente allein consolle. Un vero trionfo per la nostra Voguel, che conquista come premio del talent il suo posto sul palco diGlobal Radio. Il suo percorso musicale - racconta - è stato minato da episodi di bullismo, sessimo, razzismo e nonnismo, ombre che ha deciso di combattere a testa alta con creatività e forza interiore: "Global Festival è un traguardo professionale degno di nota - spiega soddisfatta - penso di essere la prima donna reggiana a raggiungere un palco internazionale così rinomato".