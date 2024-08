Moto contro camion 28enne muore così | Un malore…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024) Un giovane di 28 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto al km 91 della via Appia, nel territorio di Terracina. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri del nucleo operativo Radiomobile, l’incidente è stato causato da un improvviso malore che ha portato il giovane ad invadere la corsia opposta. L’impatto frontale con unche viaggiava in direzione Latina è stato inevitabile. Le dinamiche dell’incidente L’incidente è stato riportato grazie alla testimonianza di un automobilista presente sul posto. I soccorsi, giunti tempestivamente, si sono rivelati inutili per il ventottenne, originario di Gaeta ma residente a Roma, che ha perso la vita sul colpo. Le autorità stanno continuando a indagare per confermare le cause del malore che ha provocato la tragica deviazione.