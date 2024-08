Mercato chiuso mezz’ora prima del solito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Gli ambulanti potranno accorciare la loro permanenza albisettimanale di Vigevano. Lo ha deciso ieri l’Amministrazione comunale con un’ordinanza firmata dal sindaco Andrea Ceffa. Si tratta di un cambiamento sperimentale che resterà in vigore per tutto agosto. La decisione è stata assunta per andare incontro alle necessità tanto degli ambulanti quanto dei clienti, alle prese con l’ondata di caldo. Difficile che qualcuno possa decidere di aggirarsi tra le bancarelle quando il sole è a picco e la temperatura supera i 35°. Ecco allora che si concede agli ambulanti presenti aldel mercoledì, che ad agosto si tiene il 7, 14, 21 e 28, di iniziare lo smontaggio a partire dalle 12.30 mentre al sabato, il 10, 17, 24 e 31 agosto, si potrà iniziare lo sgombero dalle 13.30, in entrambi i casi condi anticipo rispetto al