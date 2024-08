Malore a un trekking Morto Dino Venturi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Non gli ha lasciato scampo ilimprovviso che venerdì sera lo ha colpito durante ilin notturna da Villa d’Aiano a Torre Jussi, nel territorio comunale di Castel d’Aiano, sull’Appennino bolognese., settantatrè anni, di Montese, partecipava all’annuale camminata "per non dimenticare tutte le vittime del terrorismo e in particolare quelle della strage della stazione di Bologna". La partenza è avvenuta alle 19, come previsto, e dopo una ventina di minuti si è consumata la tragedia.era in testa al gruppo assieme ad altre tre o quattro partecipanti. Superata una breve salita si sono fermati per ricompattare il gruppo.si è accasciato al suolo e subito due partecipanti all’escursione gli hanno praticato il massaggio cardiaco, in attesa dei soccorsi allertati immediatamente.