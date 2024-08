LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Ali settimo in 10 14 cresce l’attesa per Jacobs

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.07 Il primo degli esclusi è Hinchliffe in 9.97 davanti ad Eseme in 10.00. Ricordiamo che i migliori due tempi esclusi accedono in finale. 20.06 Vittoria di Seville in 9.81 (primato personale), secondo posto per Noah Lyles in 9.83. Aliin 10.14 e fuori dalla finale. 20.06 Partiti! 20.05 Si posizionano sui blocchi gli atleti. Ali in corsia 8. 20.03 Vengono presentati i vari atleti. A breve inizierà la prima semifinale. 20.01 Entrano in pista gli atleti della prima semifinale dei 100 metri. Avanzano alla finale i primi due di ogni semifinale più i due miglior tempi degli esclusi. 20.00 Supera la misura di 1.86 al primo tentativo anche Kulichenko. 19.59 Questa la prima semifinale dei 100 metri maschili. Questa la start list: 1 NGR ASHE Favour Oghene Tejiri 9.94 9.94 51 2 IVB BRATHWAITE Rikkoi 10.00 10.00 34 3 GHA AZAMATI Benjamin 9.