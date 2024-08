Le criptovalute sono troppo volatili?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 4 agosto 2024) Le? E’ l’interrogativo al quale risponde André Dragosch – Head of Research di ETC Group, società partner di HANetf – che, in una lunga analisi, affronta la questione dellecome asset class ad elevatatà.? “Molti investitori finanziari tradizionali tendono a evitare lea causa dell’elevatatà rispetto alle asset class tradizionali come le azioni, le obbligazioni e la maggior parte delle materie prime. Negli ultimi 3 mesi, ad esempio, latà annualizzata del Bitcoin e dell’Ethereum si è aggirata rispettivamente intorno al 45% e al 50%, mentre latà dello S&P 500 si è attestata intorno al 15%.