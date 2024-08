Kostic occasione e sopresa di mercato per l’Inter? La situazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024) Il nome di Filipnon è ancora uscito in questoper. Ma, considerando laa sinistra – dovuta anche all’infortunio di Tajon Buchanan – e del giocatore alla Juventus, non è da escludere una ‘sorpresa’ di. SORPRESA – Dopo l’infortunio a EURO 2024 con la Serbia, Filipnon è ancora tornato in campo con la maglia della Juventus in queste prime amichevoli. Neppure in quella di ieri contro il Brest, nella quale l’esterno sinistro dei bianconeri non era neppure in panchina. Non una sorpresa, dal momento che il suo nome rientra fra quelli che la dirigenza del club torinese ha messo sul. Ed ecco che potrebbe rivelarsi un’di, specialmente per chi – come– sta cercando proprio un giocatore in quella parte di campo. Un nome a sorpresa, da non escludere, però, a priori.