Il trucco del parente nei guai catturati due truffatori di anziani | avevano le tasche piene di gioielli

(Di domenica 4 agosto 2024) Vigevano (Pavia), 4 agosto 2024 – Contattavano al telefono le loro vittime, quasi esclusivamente, presentandosi come i legali di un congiunto. E spiegavano che quest’ultimo aveva causato un incidente e che, per evitare denunce, erano necessari soldi o ancheda consegnare alla parte lesa per chiudere la questione. Due ventenni del Napoletano sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di Vigevano per truffa aggravata e ricettazione. Nei loro confronti il questore di Pavia ha emesso un foglio di via che ne vieta il ritorno a Vigevano per i prossimi due anni. I due sono stati controllati venerdì dagli agenti della Volante, insospettiti dal loro atteggiamento perché, incrociando la pattuglia,cambiato direzione accelerando l’andatura.