Guerrina Cirilli 100 anni La prima al Visentini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Festa grande, ieri, per, lacentenaria dell’Istituto Visintini. L’arzilla nonnina è stata celebrata dal figlio Paolo Raffaeli, ex sindaco di Montemarciano e presidente del Consorzio Gorgovivo, i familiari, il personale di Cooss Marche e gli altri ospiti. Presente l’assessore ai Servizi sociali Ilenia Orologio, che ha portato gli auguri di tutta la città: "Sia i parenti che gli ospiti mi hanno detto di come il personale sia serio e competente, amorevole e accogliente. Ringrazio di cuore per l’invito la responsabile della struttura, la dottoressa Agnese Tommasoni. E ringrazio lo staff per il lavoro che svolge ogni giorno".