Esperienza e qualità | Provod è il prescelto per il centrocampo Guarino piace in B

(Di domenica 4 agosto 2024) Week-end di stand by per il mercato azzurro, che già da domani potrebbe però tornare a scaldarsi. Complicata la pista che porta a Lassana Coulibaly (‘96), la Salernitana spinge per una cessione a titolo definitivo mentre l’Empoli metterebbe sul piatto al limite un prestito oneroso con obbligo di riscatto al realizzarsi di determinate condizioni come la salvezza, il club di Fabrizio Corsi ha individuato in Lukas(nella foto), classe 1996 dello Slavia Praga, il profilo giusto per portarealdi D’Aversa. Il giocatore della Repubblica Ceca, di cui ha vestito 22 volte la maglia della Nazionale realizzando 3 reti, è un centrocampista che può giocare in tutte le posizioni della catena di sinistra o addirittura da trequartista.