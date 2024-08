Errani e Paolini inarrestabili | oro nel doppio femminile Paltrinieri d' argento nei 1500 SL

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 4 agosto 2024) AGI - Trionfo azzurro neldi tennis alle Olimpiadi di Parigi: Sarae Jasminehanno battuto al super tie-break le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che hanno gareggiato sotto bandiera neutrale: 2-6,6-1, 10-7 il punteggio finale. Mai nessuna italiana infatti aveva vinto una medaglia nel tennis ai Giochi. Altre gioie in piscina Straordinaria medaglia d'per Gregorioneistile libero delle Olimpiadi di Parigi. 'SuperGreg' e' stato protagonista di quella che e' stata la gara piu' veloce della storia del nuoto tra le corsie. L'azzurro ha concluso in 14'34"55 alle spalle dell'americano Bobby Finke che ha battuto il record del mondo in 14'30"67. Bronzo all'irlandese Daniel Wiffen (14'39"63).