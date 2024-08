Dessert Cocco e Cioccolato | cremosissimo e pronto al volo

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilè un dolce senza lattosio. Per realizzarlo, infatti, dobbiamo acquistare una confezione di yogurt greco delattosato, in modo da poterlo offrire davvero a chiunque, anche agli intolleranti. Per la stessa ragione, scegliamo delamaro al 75% almeno, in modo da essere certe che non contenga latte. È semplicissimo e davvero veloce da preparare ed è perfetto quando cerchiamo uno snack leggero e salutare, ma tanto goloso. Possiamo, infatti, consumarlo subito, senza necessità di lasciarlo in frigorifero a rassodare. Se desideriamo, però, servirlo come fine pasto in famiglia, per deliziare grandi e piccini, possiamo anche agire d’anticipo e riporlo in frigorifero fino al momento di portarlo in tavola. In questo secondo caso, ilsi rapprenderà leggermente rendendo morbida e croccantina al contempo la nostra coppetta prelibata.