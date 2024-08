Come uccidono le brave ragazze 2 si farà? | La storia diventa ancora più dark

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 4 agosto 2024) La nuova serieleè appena arrivata su Netflix e molti già si chiedono se ci sarà una seconda stagione e un nuovo giallo da risolvere. Al momento BBC Three non harinnovato la serie, anche perché è uscita da pochissimo anche in Gran Bretagna, ma considerato che è tratta da una trilogia di romanzi di Holly Jackson, secondo l’autrice c’è una buona possibilità che laprosegua sullo schermo. Tutto dipende dalla risposta del pubblico. Emma Myers nella seriele. Fonte: Netflix.leinfatti, è tratto da un romanzo di Holly Jackson, primo libro di una trilogia edita da Rizzoli che prosegue con, cattivo sangue e Una brava ragazza è una ragazza morta.