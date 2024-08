Clima pazzo più cura per la montagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Della mancata manutenzione delle aree boschive si è più volte parlato (Serve una legge che obblighi a questa pratica), ma le cose sono in peggioramento. In questo modo non si agevola il turismo. Segnalo il caso che riguarda la zona di Pian del Voglio - Valserena. Gli scoli a bordo strada non raccolgono più l’acqua essendo pieni di foglie, di erbacce e rovi che, a lora volta, non tagliati invadono ormai il manto stradale, restringendolo ulteriormente e con gravi pericoli. Si pagano tasse al Comune e ai vari consorzi di bonifica che non hanno competenze al riguardo. Facciamo in modo che chi ce le ha, provveda.