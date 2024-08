Atletica Mattia Furlani supera gli 8 metri e si qualifica per la finale del lungo alle Olimpiadi Tentoglou il migliore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)ha staccato il biglietto per ladel salto indi Parigi 2024,ndo il turno dizione dizione in maniera meno sciolta rispettoaspettative della vigilia. Il vice campione del mondo indoor, fresco di medaglia d’argento agli Europei di Roma, sperava dire prontamente la norma dizione fissata a 8.15, ma è passato da due salti interlocutori per il suo enorme potenziale atletico: 8.01 in apertura (0,1 m/s di vento a favore) e 7.95 al secondo tentativo (1,6 m/s di brezza in faccia). Il giovane talento laziale, alla sua prima apparizione ai Giochi e detentore del record del mondo juniores (8.38timbrato due mesi fa durante la rassegna continentale a Roma), ha litigato un po’ con la rincorsa e non è stato impeccabile negli ultimi appoggi prima dell’asse di battuta.