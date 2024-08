Atalanta ansia per Scamacca | trauma contusivo al ginocchio per il bomber azzurro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Bergamo, 4 agosto – Brutta domenica per l’sconfitta per 4-1 al Tardini in un’amichevole dominata dal Parma ma soprattutto in apprensione per Gianluca, uscito visibilmente dolorante a inizio ripresa per undistorsivo alsinistro. Un infortunio la cui entità verrà valutato attraverso esami diagnostici approfonditi ma a questo punto è a forte rischio la sua possibilità di giocare tra dieci giorni la finale di Supercoppa Europea a Varsavia contro il Real Madrid. Dea che al Tardini ha mescolato le carte alternando titolari e riserve, per dare a tutti la possibilità di giocare e migliorare in termini di condizioni fisica. Partita subito in salita per i nerazzurri trafitti nella prima mezz’ora da Man e Bonny, poi la rete di Lookman al 33’ a dimezzare lo scarto.