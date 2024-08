Atalanta a Parma sconfitta con beffa | duro ko per 4-1 e infortunio per Scamacca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024). Pesantein amichevole per l’che crolla sul campo delperdendo 4-1 al cospetto della formazione di Fabio Pecchiam neopromossa in Serie A. A tenere in apprensione la Dea, dopo la sfida del Tardini, sono le condizioni di Gianluca, il quale ha abbandonato il campo ad inizio ripresa a causa di una brutta distorsione al ginocchio che attiva l’allarme in casa nerazzurra a dieci giorni dalla supersfida di Supercoppa europea contro il Real Madrid. Per la sfida in terra emiliana, dal forte sapore di antipasto di Serie A, Gasperini mescola le carte nel tardo pomeriggio del Tardini. Rispetto alla gara con l’AZ, il tecnico nerazzurro effettua varie rotazioni in ogni zona del campo.