Andrea Recordati nuovo commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda

(Di domenica 4 agosto 2024) Dall’Assemblea Generale dei soci YCCS,è stato eletto. Socio dal 1998,è entrato a far parte del Consiglio Direttivo deldal 2005 in veste di Consigliere, lo scorso anno ha ricevuto la delega per tutte le attività di rappresentanza nel settore sportivo. “Sono onorato di poter rappresentare lo YCCS a livello istituzionale, in particolar modo in un quadriennio così significativo per il, che celebrerà il sessantesimo anniversario della sua fondazione nel 2027. Ringrazio il Presidente, S.A. l’Aga Khan, il Presidente del Consiglio Direttivo, la Principessa Zahra Aga Khan, il Consiglio Direttivo e tutti i soci per la fiducia riposta nei miei confronti.” Questa la dichiarazione diYCCS.