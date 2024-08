Yusuf Dikec sempre più un meme | il tiratore turco alle Olimpiadi spopola sul web | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2024)è diventato il nuovo idolo dei social. Stiamo parlando delmedaglia d’argento nella pistola ad aria compressa squadre miste da 10 metridi Parigi 2024. Il suo nome non è salito alla ribalta solo per il risultato conquistato ma soprattutto per una particolarità. Il, infatti, si è presentato con i suoi occhiali da vista e non quelli sportivi, una maglietta della squadra turca, la mano sinistra in tasca e senza le altre attrezzature specializzate come cuffie, lenti o cappelli.ha sparato con una disinvoltura sorprendente e si è portato a casa una medaglia d’argento. Il suo profilo è diventato virale sui social. In alto laRY con i nuovi. L'articolopiù un: ilsul webCalcioWeb.