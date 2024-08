X-Men | svelata la data di inizio riprese del reboot della Marvel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 3 agosto 2024) Abbiamo degli aggiornamenti sull'delledel prossimodegli X-Men. Nel marzo 2019, iStudios hanno riottenuto i diritti cinematografici di X-Men, Fantastici Quattro e Deadpool dopo l'acquisizioneFox da parteDisney per 71,3 miliardi di dollari. Più di recente, Kevin Feige ha dichiarato che l'"era mutante" sta per arrivare nel MCU, il che significa che avremo ildegli X-Men che i fan attendono da tempo. Rafe Judkins e Michael Lesslie sono in lizza per scrivere la sceneggiatura. Non c'è ancora un regista. Solo il mese scorso è stato riferito che Jordan Peele si era incontrato con laper dirigere il, ma sembra che