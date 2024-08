Volley la Serbia regola il Canada in rimonta nella partita delle eliminate che chiude la prima fase delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Unacon solo la gloria in palio, ma una battaglia immensa perre la giornataSouth Paris Arena 1. Entrambe giàregalano più di due ore di pallavolo intensissime con i serbi ad imporsi sui canadesi, dopo unastellare, per 3-2 (16-25 22-25 26-24 25-19 18-16). I quarti di finalesono già definiti, e tutte e due le squadre in campo stasera non sono tra le magnifiche otto. Nei primi due set non c’è match, con lache sembra avere la testa già in vacanza e i canadesi concentrati. I nordamericani giocano una pallavolo pulita, e senza strafare si ritrovano sopra due set a zero. Nel terzo parziale però viene fuori l’orgoglio della, che non fa scappare ilparte e passa a condurre da metà in poi.