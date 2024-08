Virtus e Cesena ancora insieme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Come ogni anno la Nuovaha confermato l’accordo di affiliazione con ilFc, che considera il settore giovanile la risorsa primaria per il proprio sviluppo e mantenimento. Per questo il Cavalluccio ritiene fondamentale coltivare un rapporto di collaborazione e continua relazione tecnica, formativa e organizzativa con alcune selezionate società del territorio regionale e nazionale. "La Nuova- si legge nella nota diffusa dal club - si ritiene orgogliosa di poter essere annoverata tra queste società, avendo già potuto apportare alle squadre giovanili delalcuni dei suoi elementi più promettenti, tra i quali, in passato, i fratelli Aloisi, Antoniacci, Bertaccini, Torelli e Magnani e più recentemente Bocchini, Caimmi, Bucchi, Cimatti e Ceccarelli, alcuni dei quali hanno fatto parte ai recenti successi conseguiti dai bianconeri.