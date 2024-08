Trovato un sito archeologico di circa 3450 anni fà in Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 3 agosto 2024) Il Giovedi della scorsa Settimana, a Ugo Marzito, gli era caduto un panno dal terzo piano, e la brezza africana lo aveva portato sopra una selva oscura, come diceva Dante. Ugo era sceso, si era messo gli stivalon, che usava Mana, la sua donna in famiglia aperta, dato che lei non era presente, essendo il suo giorno libero, e si era messo alla ricerca del panno caduto. Tra il buio e il sottobosco il suo piede rimase incastrato sotto un tubolare in ferro di diametro 8 cm, cadde in avanti e trovò una ganascia con due viti del 14 e uno dei relativi dadi. Raccolse questa minuteria metallica tralasciando il tubolare, e penetrando a stento si ritrovò sotto un arco in pietre, non si vedeva l’uscita tanto le piante avevano oscurato il cielo.