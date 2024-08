Travolti da un' insolita luce saudita

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 agosto 2024) Esistono luoghi la cui evocazione produce immagini assenti, luoghi astratti dominati più da impressioni che da sviluppi reali di pensiero e di sguardo. Che l’Arabiaesista non è una certezza così ovvia, perché l’esisteresta tutto in un movimento inapparente: una vera e propria accelerazione continua e non sempre legata ai ritmi della storia. Gli stessi flussi economici assumono un movimento inedito, una qualifica che va ben al di là degli abituali discorsi attorno alla salute dei mercati. Un atteggiamento pre politico che ha dentro di sé un’essenza biologica invisibile eppure potentissima e non è un caso che l’inedita riapertura dei confini sauditi al mondo preceda di un solo anno la chiusura del mondo per pandemia: ovvero quella che fu una tempesta di sabbia che lasciò il mondo allibito e terrorizzato.