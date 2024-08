Tentato omicidio un altro arresto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Una notte a Milano Marittima, una coltellate. Per quanto accaduto il 19 luglio scorso a un 21enne di origine magrebina residente a Cesena, i carabinieri hanno arrestato uncesenate di 19 anni. Per darvi l’idea di quei drammatici momenti, vi riportiamo alcune delle testimonianze contenute nelle carte, a partire da quella della vittima. Il 21enne era dapprima stato invitato dal 19enne e da un 20enne sempre di Cesena, e ora indagato a piede libero, a uscire dal locale dove si trovava per festeggiare un compleanno. "Praticamente una volta uscito dal perimetro del locale dove ero con i miei amici – sono le parole del 21enne in quel momento ancora in ospedale – mentre stavo parlando con” il 19enne, "all’improvviso e senza alcun motivo, mi ha colpito con un colpo alla testa.