Situazione drammatica Non c’è acqua tagliamo l' uva per salvare le viti L' allarme di Fausto Albanesi vignaiolo in Abruzzo

(Di sabato 3 agosto 2024)generale a Loreto Aprutino. Le temperature si alzano fino a 40 gradi e la pioggia non cade da mesi. «Qui stiamo tagliando l’uva dalle pergole di 52 anni per salvarle. Mai vista una cosa così in 25 anni. L’anno scorso avevamo limitato i danni al 20% più o meno, ma quest’anno se non cambia qualcosa la vedo male», dicee proprietario dell’azienda Torre dei Beati. Un’annata siccitosa, calda, che sta mettendo a dura prova lacoltura italiana, segno di qualcosa che è cambiato nelle vigne e nel clima. «È unache è iniziata l’anno scorso, in cui dopo una primavera con tante piogge tra aprile e giugno. Poi tutto si è fermata ed è arrivato un periodo caldo e asciutto. Recentemente abbiamo fatto degli scavi di profondità per sondare il suolo e abbiamo trovato una terra sfarinata, completamente secca.