Per un pugno di dollari | tutto quello che sappiamo del film su Rai 3

(Di sabato 3 agosto 2024) Per undi: trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, 3 agosto 2024, va in onda Per undisu Rai 3. Ilha segnato una fetta della storia del cinema ed è il primo della trilogia del dollaro diretta da Sergio Leone. Il protagonista è Clint Eastwood. La pellicola, che rappresenta appieno il genere western, è uscito nel 1964 ed è seguito da Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast. Trama Partiamo dalla trama. Per undiracconta di un tale Joe che arriva in una cittadina, San Miguel, dove trova un locandiere, Silvanito, che racconta della faida tra le due famiglie locali per il controllo della città. Da un lato ci sono i fratelli Ramon, Esteban e Benito Rojo, dall’altra lo sceriffo John Baxter.