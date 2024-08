Paternò tenta di strangolare la moglie 36enne finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 3 agosto 2024) La Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito dell’attività investigativa svolta dai Carabinieri della Stazione dia carico di un 36 enne paternese, pregiudicato, indagato per “maltrattamenti in famiglia” e “to omicidio”, ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in. Le indagini Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno svelato le condotte violente dell’indagato nei confronti della, ripetute dal 2021 fino al 8 luglio 2024. La vittima aveva denunciato il marito nell’agosto 2023, quando lui l’aveva chiusa fuori di casa e dopo che la donna era riuscita a rientrare, grazie all’aiuto dei parenti, l’aveva addirittura spintonata e fatta cadere in terra, causandole un lieve trauma cranico.