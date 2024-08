Olimpiadi Parigi 2024 | Remco sancisce l’anno delle accoppiate

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 3 agosto 2024)Evenepoel ha vinto per distacco la prova in linea olimpica disputata sui 273 chilometri dal Trocaderò al ponte Alexander III. Il fiammingo, che solo una settimana fa aveva trionfato a cronometro, ha preceduto di 1’11 il francese Valentin Madouas con un altro transalpino, il campione d’Europa Christophe Laporte, che ha fatto sua, in volata a 1’16”, la medaglia di bronzo. La doppiettana del belga consegna alla storia della bicicletta ilcomegrandidopo quella di Mathieu van der Poel, GiroFiandre e-Roubaix a primavera, e la più recente conquista di Giro d’Italia e Tour de France da parte di Tadej Pogacar.