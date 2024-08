Nuoto torna in scena Gregorio Paltrinieri! 4×100 miste a caccia della finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Ultima mattinata di batterie per ila Parigi e c’è ancora tanta Italia in vasca con grandi ambizioni. Si parte con le batterie dei 50 stile libero donne e l’Italia mette in vasca uno dei nomi nuovi molto attesispedizione azzurra. Sei medaglie d’oro agli Europei juniores di Vilnius, il record italiano migliorato a più riprese e ora la sfida più importante per Sara Curtis, la piemontese che già otterrebbe un grande risultato superando il primo turno. Sarah Sjoestroem, dopo la vittoria nei 100, è la grande favorita ma attenzione a Gretchen Walsh, alla specialista polacca Kasia Wasick.in vascadi un posto inin un 1500 stile libero che si preannuncia di altissimo livello. I favoriti sono sempre loro, l’irlandese Daniel Wiffen e lo statunitense Robert Finke che si sono già presi le medaglie negli 800 assieme a Super Greg.