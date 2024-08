Non sono solo canzonette A Guastalla è festa in piazza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Un ricco programma di eventi stasera a. InMazzini alle 21 il concerto "Non" con Laura "Mars" Rebuttini (foto) protagonista della scena, accompagnata dai musicisti Ivano Borgazzi, Riccardo Sgavetti e Emanuele Sgarbi. Ingresso libero. In programma il meglio della canzone italiana degli anni Cinquanta e Sessanta. Cantante e cantautrice professionista, insegnante, vocal coach allo studio di registrazione Esagono di Rubiera e non, Laura Mars è pure direttrice del coro femminile "Coriste Per Caso" di Correggio. A Tagliata, al parco del locale gruppo sportivo, c’è la sagra patronale della Madonna della Neve con gastronomia e musica di Valerio Malagoli. A San Rocco prosegue "Paese in" con gastronomia e un tributo a Max Pezzali e 883.