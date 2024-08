Nelle carceri italiane 61mila detenuti affollamento al 130%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Al 31 luglio ipresenti190e 17 istituti minorili (Ipm) sono 61.140, con un indice di sovra livello nazionale del 130,06%, ma con punte che arrivano al 231,15% di San Vittore a causa dell'inagibilità di diverse aree di detenzione. Sono i dati forniti dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nel corso di una recente audizione al Senato. I posti attualmente disponibiliammontano a 46.982, rispetto alla capienza prevista di 51.269, con un divario di meno 4.262 posti: "da un ulteriore approfondimento si evince che tale criticità è dovuta all'attuale inagibilità di diverse camere di pernottamento e in alcuni casi di intere sezioni detentive", come per esempio a San Vittore.