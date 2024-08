Monza-Sassuolo oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Alle 17:00 di, sabato 3 agosto,scenderanno in campo in occasione del testin programma al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello. Entusiasmo alle stelle in casa biancorossa, al punto che il club ha dovuto specificare che “i posti disponibili sono esauriti”, invitando “i tifosi privi di accredito a non recarsi presso il Centro Sportivo”. Per Alessandro Nesta è un test di livello contro una squadra che è retrocessa nella scorsa stagione, ma che conserva una rosa con individualità di livello. Una sfida tra campioni del mondo 2006. Sulla panchina neroverde infatti c’è Fabio Grosso che ha deciso di ripartire dal Mapei Stadium dopo l’esperienza deludente in Francia alla guida del Lione.