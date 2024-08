Minaccia e aggredisce la compagna arrestato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn pregiudicato di 49 anni è statoieri dalla polizia per averto e aggredito la, ed aver tentato di sottrarle la borsa con del denaro, all’interno di un ufficio postale nel quartiere napoletano di Piscinola. Gli agenti sono intervenuti sul posto, ma la loro presenza non è bastata a far desistere l’uomo, che ha continuato ad inveire nei confronti della donna, come già successo in precedenti occasioni. Quindi è stato bloccato edper maltrattamenti in famiglia e tentata rapina. Sempre ieri la Polizia è stata impegnata a Napoli in una serie di controlli in Piazza Garibaldi e aree limitrofe, insieme all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza e con il supporto di personale dell’Asl Napoli 1 Centro, della Polizia Municipale e di personale Asia.