Mamma guarda che Milan Fai un figlio? C’è il rinnovo

(Di sabato 3 agosto 2024) Il calcio femminile fa un passo avanti ulteriore in tema di diritti. A fine agosto comincerà il terzo campionato di Serie A disputato da professioniste, riconosciute come tali, con tutte le tutele del caso, sebbene con ingaggi molto lontani dai colleghi uomini. Una disparità figlia di una crescita che il pallone in rosa, almeno nel nostro Paese, ha certamente conosciuto in termini di tesserate e interesse generale dopo i quarti raggiunti dall’Italia al Mondiale del 2019, ma non ancora in maniera sufficiente per creare un giro di denaro abbastanza florido. Il passo in avanti riperò la possibilità di diventare mamme senza ritrovarsi improvvisamente senza contratto. Sarà così per le calciatrici e le componenti dello staff in supporto al settore femminile del: avranno un aiuto ulteriore grazie a una nuova policy annunciata ieri dal club di via Aldo Rossi.