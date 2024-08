LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | finale per Tammaro Cassandro in corsa anche Rossetti!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:05 Adesso puntiamo gli occhi su, la sua qualifica dovrà passaredagli altri tiratori coinvolti. Gabriele è stato bravissimo a non perdere il focus dopo una prima serie contrassegnata da ben 3 piattelli mancanti. Ma poi è stato perfetto in quelle restanti 13:04 Come a Tokyo,sbaglia un solo colpo nell’economia delle cinque serie. ma in Giappone l’azzurro salutò per primo l’ultimo atto. Oggi è il momento di cambiare il trend! 13:02EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE PERCHE CHIUDE CON 25/25 E UN TOTALE DI 124/125!!!!!! ANDIAMOCI A PRENDERE L’ORO13:00 Manca un solo piattello, e saràcerta per12:59 20/20 PER! Adesso mancano solo 5 piattelli 12:56 PERFETTOCHE CHIUDE CON 25/25 E UN PARZIALE DI 122/125.