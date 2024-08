LIVE Italia-Polonia Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | la rivincita degli Europei vale il primato del girone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, terza giornata delB dei Giochi della XXXIII Olimpiade. Ladella finale dell’ultimo Europeo, vinto dai polacchi per 3-0, assegna la prima posizione di questo raggruppamento. Nonostante entrambe le squadre siano già qualificate per i quarti di finale quest’incontro sarà importante in vista del tabellone ad eliminazione. Ogni punto può essere fondamentale per guadagnare o perdere una posizione nella classifica della fase a gironi, che determina gli accoppiamenti dei quarti di finale. In questa rassegna a cinque cerchi l’ha sconfitto 3-1 il Brasile prima di dominare l’Egitto per 3-0. Laha esordito con una netta vittoria contro gli egiziani prima di battere al tie-break i brasiliani.