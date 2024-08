L' IBA offre 45mila euro alla Carini per il suo ' oro mancato' La replica del CIO | Non sono credibili

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 3 agosto 2024) AGI - L'Iba, International Boxing Association, ha promesso che Angelariceverà un premio in denaro di 50mila dollari pari a, l'equivalente di quello che avrebbe ottenuto in caso di oro olimpico. La decisione è stata presa dal presidente dell'Iba, il russo Umar Kremlev: "Non riuscivo a guardare le sue lacrime, nonindifferente a tali situazioni e posso assicurare che proteggeremo ogni pugile, non capisco perché uccidano la boxe femminile, solo le atlete idonee dovrebbero competere sul ring per motivi di sicurezza". L'oro olimpico nella boxe frutta un premio di 100mila dollari, metà dei quali vanno al pugile e il resto viene diviso tra federazione nazionale e tecnici.