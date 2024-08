Ladri in azione ad Anzio e Nettuno | colti sul fatto dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – Idella Compagnia dihanno arrestato in flagranza di reato due soggetti, in diverse circostanze, gravemente indiziati del reato di furto aggravato. Nel primo caso, un uomo è stato sorpreso all’interno di un’imbarcmentre tentava di asportare alcuni pezzi del motore della stessa. Il proprietario, sentendo alcuni rumori, ha contattato il 112 NUE e una pattuglia deidella Stdisi è recata sul posto, in riviera Zanardelli. Arrivati sul posto, hanno sorpreso l’uomo descritto nella segnale lo hanno fermato e accompagnato in caserma, l’indagato, un italiano 52enne. Per questo motivo, raci gravi indizi di colpevolezza è stato arrestato per tentato furto aggravato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stdi, in attesa del rito direttissimo.