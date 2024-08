I cinque profumi più costosi al mondo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 3 agosto 2024) Il mercato del lusso è difficile da comprendere per chi guadagna uno stipendio medio. A onor del vero i prezzi di vestiti epossono sembrare eccessivi anche a chi ha un conto in banca fuori dal comune. Le targhette a due zeri sono la norma nelle profumerie, ma certe fragranze si spingono ben oltre, arrivando a costare fino a 7 milioni di euro. Una cifra incredibile, giustificata (forse) da un insieme di fattori che rendono esclusivi e unici ipiùal. Prima di vedere l’incredibile classifica bisogna fare una precisazione doverosa: il settore luxury rispetta regole diverse dagli altri mercati, è indirizzato a un pubblico selezionato che può permettersi di soddisfare ogni più recondita e onerosa fantasia, genera un valore complessivo globale di miliardi di euro – 1.500 solo nel 2023, di cui ben 363 miliardi solo per quanto riguarda i beni personali.