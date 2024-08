Grotowsky questo sconosciuto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) E’ un sasso gettato nello stagno, per la verità mai troppo tranquillo, degli studi grotowskiani il corposo libro di due ricercatori polacchi, Dariusz Kosi?ski e Wanda ?wiatkowska, appena tradotto da Cue Press. Fin dal titolo, Il teatrodi Jerzy Grotowski, il volume dichiara le sue ambizioni, che sfiorano la sfrontatezza. I cultori degli aspetti esoterici nel lavoro del maestro non drizzino le orecchie. L’ignoto a cui alludono nel titolo gli autori non è quello a cui tende Grotowski nella sua quête post-teatrale, dagli anni Settanta in avanti (secondo alcuni anche prima), ma – come chiarisce il sottotitolo – riguarda gli spettacoli creati a Opole dal 1959 al 1964, a parer loro poco e mal conosciuti, soprattutto fuori dalla Polonia. Prima di procedere, conviene fornire qualche supplemento di informazioni per il lettore non specialista.